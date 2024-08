Omicidio di Sharon un’aggressione fulminea con un coltello da cucina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bergamo. È stata, compiuta probabilmente con unda. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia effettuata dal medico legale Matteo Marchesi sul cadavere diVerzeni, la 33enne di Terno d’Isola uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso. L’autore del delitto, ancora senza un nome, avrebbe agito con una certa velocità e senza esitazioni, quindi probabilmente avendo già studiato in precedenza la situazione. La statistica degli omicidi in Italia non è però così vasta da poter stabilire se le ferite siano state inferte da un killer professionista o da uno improvvisato, così come risulta impossibile affermare se chi ha sferrato i fendenti sia destro o mancino.