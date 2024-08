Obama lancia Harris | Già visto il film di Trump e il sequel di solito è peggiore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La convention del Partito Democratico a Chicago (Usa) perre Kamalanella corsa alle elezioni presidenziali del 5 novembre, haprotagonista nelle ultime ore la coppia. L’ex presidente Barack, primo capo di Stato meticcio della storia americana (per due mandati: 2008-2016) ha spinto in grande stile il tandem-Walz.e sua moglie Michelle, la più carismatica first lady della recente storia Usa, sono dunque scesi pesantemente in campo. Nella stessa città, Chicago, da dove cominciò l’ascesa politica del primo presidente statunitense non bianco. Infiammando la convention,ha contrapposto l’America di Kamala– che ha definito come ottimista, diversificata, plurale, aperta e compassionevole – a quella di. Un’America a suo dire oscura, divisa e intrisa d’odio.