Napoli colpo di scena in attesa del mercato | Conte reintegra Gaetano

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Se il, almeno in determinate aree del campo, non si sblocca non è detto che non esistano soluzioni a portata di mano. Se è vero che in casaqualcosa si muove, con David Neres ormai ufficiale per un affare da 28 milioni con il Benfica e da 3 milioni per quanto riguarda l'ingaggio fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un'ulteriore stagione), in mediana e al centro dell'attacco la stasi prosegue nonostante parlare ora di immobilismo sia errato. E non è un modo di dire: ancora una volta Giovanni Manna sembra in procinto di partire alla volta di Londra per provare a sbloccare gli affari Romelu Lukaku e Billy Gilmour, le due priorità (insieme al più defilato Scott McTominay) per Antonio, insediatosi da poco tempo sulla panchina azzurra ma di fatto già tra più fuochi.