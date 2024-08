Italiameno laureati occupati che in Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 23.00 L'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea per la percentuale di neoe neodiplomati che trovano un'occupazione. Lo rende noto Eurostat. Nel 2023 l'83,5% dei neoe neodiplomati aveva già un lavoro, mentre in Italia questa percentuale era al 67,5%. In vetta alla classifica dei paesi in cui è più facile trovare un lavoro appena finiti gli studi c'è Malta con il 95,8%, seguita da Olanda (93,2%) e Germania (91,3%).La stima riguarda persone fra i 20 e i 34 anni che hanno completato gli studi negli ultimi 3 anni.