Invasione o benedizione? Il turismo è una risorsa se si governa e si gestisce La ricetta San Gimignano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) San(Siena), 21 agosto 2024 – «L’overtourism? Per definizione rappresenta un problema, ma ilè una, se sie si". Parola di Andrea Marrucci, sindaco di Sane presidente regionale di Autonomie locali italiane (Ali), che spiega: "Registriamo tre milioni di visitatori l’anno con un tempo di permanenza medio di quasi tre notti. I pullman turistici arrivati nel 2023 sono stati 14.940, a questi vanno aggiunti 1.895 minibus e 490mila auto. I dati di quest’anno sono in linea. Puntiamo su programmazione, tecnologia, servizi e infrastrutture per non essere sopraffatti". Marrucci ha le idee chiare: "Sanha 7.500 abitanti e non vogliamo farci travolgere, per questo utilizziamo strategie innovative di marketing su tutto il territorio anche grazie al finanziamento del ministero per i Siti Unesco".