Instagram cambia look per privilegiare i Reels

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dalle foto ai video, dal formato quadrato a quello rettangolare, in taglio verticale. Così prosegue l'evoluzione di, pronta areper ‘colpa' di TikTok. Come accade da anni, infatti, il ritmo di crescita dell'app di ByteDance non ha eguali e la crescente popolarità continua a essere la spina nel fianco per il più rilevante social media della galassia Zuckerberg (che annovera anche Facebook e WhatsApp). L'ultima scelta in questo senso è la variazione dell'anteprima degli scatti nella griglia dei contenuti, l'elenco cioè dei post che corrispondono alla bacheca di Facebook e sintetizzano il tempo che passa e i ricordi condivisi, permettendo di (ri)scoprire immagini da ricordare e luoghi rimasti nella mente. Va precisato che la novità al momento è limitata a pochi utenti, come ha specificato subito