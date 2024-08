Il Napoli del Bentegodi e il mercato | parla Salvatore Caiazza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche il giornalista. Di seguito le sue parole. “Ilha cercato Retegui e Brescianini ed entrambi hanno segnato una doppietta con la maglia dell’Atalanta. Neres? Il ritardo dell’ufficialità è stato dovuto a qualche dettaglio contrattuale, ma il solo acquisto del brasiliano non basta”. Suldel“Non mi spiego ciò che sta accadendo aldel, mi auguro che alla fine della campagna acquisti si faccia una conferenza per spiegare le situazioni di Brescianini, Cajuste, Folorunsho e Osimhen. Manca una settimana alla chiusura del, a centrocampo si tratta con Gilmour da tempo, ma ilè molto corto in quel ruolo, basti vedere che in panchina con il Verona sono andati Coli Saco e Iaccarino”.