Germania l’annuncio di Neuer | il portiere pubblica un VIDEO sui social

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Manuelha annunciato l’addio alla nazionale tedesca. La conferma è arrivata dal diretto interessato attraverso unto sui. “Mercoledì ho comunicato la mia scelta a Julian Nagelsmann. Dopo lunghe e intense discussioni con la mia famiglia e i miei amici, ho deciso di concludere la mia carriera in nazionale”, sono le prime parole del. “Tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione non è stata facile per me –sottolinea il 38ennedel Bayern Monaco-. Mi sento molto bene fisicamente, sarei stato anche interessato ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Allo stesso tempo, sono convinto che ora sia il momento giusto per fare questo passo e concentrarsi completamente sul Bayern in futuro“.