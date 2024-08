Ethan Hawke presenterà al Lucca Film Festival 2024 il film Wildcat e riceverà il Golden Panther Award

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) All'attore, sceneggiatore e registaverrà premiato ein anteprima il. Alarriverà anche l'attore, regista, sceneggiatore, scrittore e produttoreche, il 26 settembre,in anteprima italiana il. La star del cinema sarà inoltre premiato con ile sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico. La partecipazione al, durante l'evento cinematografico, sarà impegnato anche nel consegnare il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed - La creazione a rischio. Asarà inoltre in programma una retrospettiva che permetterà di vederemolto amati come L'attimo fuggente, Gattaca, Prima