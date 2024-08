Dozza protesta con stoviglie e piatti sbattuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La tensione allaresta altissima. Dopo le aggressioni ai danni di tre poliziotti penitenziari finiti all’ospedale mentre cercavano di sedare una rissa tra alcuni detenuti, la situazione non si è placata. Fino alla tarda serata di lunedì una decina di detenuti del piano penale hato con la tecnica della ’battitura’, che consiste nello sbattere pentole econtro le sbarre delle loro celle, creando una insopportabile cacofonia, per i disagi ormai tristemente noti, il sovraffollamento in primis. Ricordiamo che laospita al momento poco meno di 850 detenuti a fronte di una capienza massima di 446.