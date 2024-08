Brucia ancora Roma Quattro vigili del fuoco ustionati gravi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI -operanti - un vigile dele tre uomini della Protezione Civile -, sono rimastinel corso di un intervento per lo spegnimento di un rogo di sterpaglie nel parco di Torre Spaccata, alla periferia di. Sul posto polizia locale diCapitale, polizia di stato, oltre a pompieri e volontari della Protezione Civile. Nell'attività sono rimasti feriti intrasportati in codice rosso econdizioni all'ospedale Sant'Eugenio di. La polizia locale diCapitale, con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano, ha provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi.