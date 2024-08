Biasin | Palacios in arrivo e la rosa dell’Inter non è forte ma fortissima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)si è espresso sia sul mercato che sul campo, con l’Inter che ha pareggiato a Genova alla prima giornata. Nelle prossime ore si chiuderà per. CAMPO E MERCATO – A parlare della situazione in casa Inter, legata sia al campo che al calciomercato, ci ha pensato Fabriziosu Tmw. Il giornalista si dichiara non preoccupato dopo il pareggio di Marassi e al contempo aggiorna sulle ultime mosse dei dirigenti interisti: «Son risuonati allarmi apocalittici tipici dei nostri giorni. Il pareggio del Ferraris fa male per una questione di punti persi, ma la prestazione non è mancata affatto. Oggi capiamo sesarà il nuovo rinforzo della difesa (offerta da 6.5 milioni + bonus), dopodiché la(almeno numericamente) sarà al completo. Chiesa non sarà un rinforzo per l’attacco, può diventare un’opportunità solo e soltanto se andrà a scadenza (difficile).