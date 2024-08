Alain Delon sarà sepolto con i suoi 35 cani ma Loubo è salvo L’attore lo voleva morto con lui

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I funerali didomenica a 88 anni, si terranno in forma privata nella sua dimora di Douchy, sabato 24 agosto intorno alle 17. Secondo quanto riferisce Bfmtv, saranno presenti itre figli, Anthony, Anouchka e-Fabien, oltre a una quarantina di persone. Una cerimonia che si preannuncia molto intima, come desideravafrancese, che aveva chiesto, alla sua morte, di non avere nessun omaggio nazionale o cerimonia politica in suo onore.nella cappella della sua proprietà a Douchy, nella regione del Loiret. La sua tomba,dietro l’altare della cappella attorno alla quale sono sepolti una cinquantina di