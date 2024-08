21 agosto 2006 la materia oscura | un enigma in cerca di soluzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 212024 – Una grande percentuale dellache è presente nell’universo è composto dache non riusciamo a trovare perché sembra non interagire con quella ordinaria, quella di cui siamo fatti noi, i pianeti, le stelle. Unainvisibile che è un po’ come l’isola che non c’è. Eppure, i suoi effetti gravitazionali paiono essere reali e produrre anomalie. Il Modello Standard non la prevede e non suggerisce quali possano essere le sue particelle costituenti. Alcuni scienziati hanno anche ipotizzato che lapotrebbe essere l’“ombra gravitazionale” di un altro universo. Ma andiamo con ordine: tutta laordinaria di cui noi stessi e le stelle e le galassie siamo fatti e che conosciamo così bene, rappresenta una percentuale del contenuto totale di massa-energia dell’Universo.