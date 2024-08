Un abbraccio e il Rolex svanisce Donna deruba un 60enne | denunciata assieme al fidanzato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Un’attrazione fatale durata solo qualche istante, mentre fa una corsetta sotto casa, poi svanita di colpo quando lasi dilegua sorridente. Ma in quello stesso frangente sparisce pure ilperso, sfilato dal polso. L’uomo però se ne accorge solo a casa che il suo superorologio non c’è più al polso. Incredulo prima che stizzito, la vittima allerta i carabinieri. Dopo una serie di indagini complesse i militari dell’Arma, per il furto del, un Cosmograph Daytona da 20mila euro, hanno alla fine denunciato a piede libero unae un uomo di nazionalità straniera. Tutto comincia con un po’ di jogging. Il forlivese,, come al solito, si fa una sgambata non distante dalla sua abitazione. Dopo qualche minuto però, la routine viene sconvolta dall’apparizione di una