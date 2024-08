Ultime Notizie Roma del 20-08-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata Ben ritrovati trasporto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica l’ho detto un commosso Joe biden a Chicago alla convention Democratica la democrazia prevalso detto ancora il presidente adesso deve essere mantenuta aggiunto poi Rivolgendosi ramo fermato Gilera mi roccia la amo più di quanto Legnami chiedendo un applauso per la first lady sono pronta a portare la torta kamala Harris aveva detto poco prima del suo discorso a sceglierla come vicepresidente è stata la migliore decisione della mia carriera andiamo in medioriente il premier Netanyahu ha cambiato la sua posizione raggiungere un accordo a causa del pericolo per la sicurezza del paese l’ha detto che perdi stato americano Anthony blinken Enzo incontro con i parenti degli ostaggi Netanyahu mi ha confermato che Israele ...