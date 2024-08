Turista giapponese filma il proprio assalto in diretta a CDMX | Il video diventa virale!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024)ilin: Il! È bastato unsu TikTok per accendere i riflettori sulla questione della sicurezza nel cuore di Città del Messico: unracconta la sua esperienza e i consigli si moltiplicano. Un viaggio all'estero può riservare sorprese di ogni tipo, alcune piacevoli e altre meno. Lo sa bene unche, passeggiando per le affollate vie di Città del Messico, si è ritrovato a fronteggiare una situazione di potenziale pericolo. Il suo racconto, pubblicato su TikTok, ha destato preoccupazione tra gli utenti della piattaforma. Nel, il giovane saluta i suoi seguacipoco prima di essere avvicinato da un individuo alla ricerca di aiuto economico. Nonostante il rifiuto cortese del, che afferma di non avere nulla con sé, l'insistenza dell'uomo sfocia quasi in minacce.