The Acolyte cancellata la serie Disney+ di Star Wars non avrà una seconda stagione

(Di martedì 20 agosto 2024) The– La seguace,ambientata nel mondo di, è statae nondunque una, al contrario di quanto inizialmente preventivato; la notizia, riportata come certa da tutte le più importanti testate oltreoceano, non è però stata confermata ufficialmente da Disney. Secondo quanto si apprende, a impedire il rinnovo sarebbero state le visualizzazioni globali ritenute non sufficienti- La, ambientata circa un secolo prima degli eventi de La minaccia fantasma, è stata infatti generalmente poco apprezzata dai fan, venendo accusata di promuovere tematiche ‘woke’ e affini alla comunità LGBT. Theinfatti ha come protagoniste le gemelle Osha e Mae, separate alla nascita e cresciute l’una fra i Jedi e l’altra fra i Sith.