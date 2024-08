Terracina sequestrati carretti artigianali ed articoli da mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Proseguono i controlli intensificati della polizia locale sugli arenili di. Le attività di verifica si sono concentrate sul commercio abusivo in spiaggia. I controlli hanno riguardato in particolare gli arenili della spiaggia di ponente della Città. Le donne e gli uomini del Comandante Mauro Renzi nell’area di Badino hanno proceduto al sequestro di dueadibiti al trasporto di merce.anche numerosida, tra gonfiabili e giocattoli. I controlli sulle spiagge proseguiranno durante tutta la stagione estiva. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.