Sinner che stangata Colpo durissimo alla classifica Atp | Djokovic e Alcaraz esultano

(Di martedì 20 agosto 2024) Brutte notizie per. La questione doping ha portato l’azzurro a perdere punti in. Buone notizie perLa vittoria di Cincinnati sembrava aver portatoa mettersi alle spalle il momento difficile, ma la notizia della positività al doping lo ha fatto tornare in un piccolo incubo. La mancata squalifica ha portato all’azzurro a tirare un sospiro di sollievo anche se la vicenda non sembra essere assolutamente finita qui. Nei prossimi mesi, infatti, ci potrebbero essere ricorsi contro l’altoatesino e la decisione di non squalificarlo. Jannik(Lapresse) – cityrumors.itIntanto arrivano anche le prime reazioni dure da parte di colleghi. Nick Kyrgios ha contestato la decisione di non squalificarlo sottolineando che “se ti hanno trovato positivo ad una sostanza positiva dovresti stare fuori due anni.