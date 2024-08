Si scava nella vita di Sharon Verzeni dopo l’interrogatorio dei fratelli oggi tocca ai genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Sisulladi, unache finora ha restituito solo le immagini nitide di una persona semplice e senza ombre.il lungo interrogatorio di ieri, durato sei ore, della sorella Melody, 35 anni, del fratello Christopher (23) e del cognato Stefano Campana,dovrebbe essere la volta dei, Maria Teresa e Bruno. Chi indaga sul delitto di, uccisa a coltellate la notte del 30 luglio, in una strada centrale del paese dove viveva, Terno d’Isola, si tratta di “doverosi approfondimenti per ricostruire nel dettaglio ladella vittima”. Obiettivo, conoscere sempre di più ladella barista 33enne dalla routine semplice: il lavoro al bar Vanilla, l’avvicinamento a Scientology, la relazione con Sergio Ruocco e i preparativi per il matrimonio.