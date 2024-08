Ranking WTA 20 agosto 2024 | sorpasso Sabalenka per il 2 posto Jasmine Paolini resta quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) IlWTA offre spunti particolarmente interessanti dopo la conclusione dell’accoppiata Toronto-Cincinnati. La questione riguarda soprattutto Aryna. La bielorussa, vincitrice nell’Ohio, rimette le marce alte e supera sia quota 8000 che Coco Gauff, creando così le premesse perché l’americana sia un ago della bilancia nel tabellone degli US Open. Iga Swiatekal comando: per lei sono ormai 117 le settimane da numero 1, dato con il quale eguaglia, e poi supererà, Justine Henin. Il prossimo obiettivo riguarda le 121 di Ashleigh Barty (e l’australiana, senza il ritiro, chissà per quanto sarebbe rimasta in vetta). Si smuovono le cose anche nella parte bassa della top 10, con il rientro di Jelena Ostapenko: la lettone ritrova il gotha dopo che lo aveva lasciato alla fine di maggio.