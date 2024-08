Naufragio di Palermo chi sono i pezzi grossi della finanza dispersi dopo il naufragio del veliero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) La mattina del 19 agosto una barca a vela è stata affondata da una tromba d’aria che, secondo alcuni testimoni, si sarebbe creata improvvisamente. Sulla barca naufragata al largo di Porticello, la Bayesan, c’erano diversi personaggi di spiccoe loro amici e parenti che sitrovati nel bel mezzo di una tempesta. 16 di lororiusciti a salvarsi, ma ciancora 6 persone disperse di cui non si ha ancora alcuna notizia. Chii 6deldi? Citanti nomi di spicco tra i 6del Bayesan, a partire da Mike Lynch, il re del settore tech britannico che manca all’appello insieme alla figlia. In patria è conosciuto come il “Bill Gates britannico” e, a quanto pare, il lussuosoapparteneva proprio alla sua famiglia.