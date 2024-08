Napoli sorpresa per McTominay | la novità che fa esultare Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) C’è unaimportante da registrare su Scott, centrocampista finito nel mirino del: cosa sta succedendo Scottè il principale obiettivo di mercato delper il centrocampo. Antonioapprezza molto le qualità per lo scozzese, che può andar via dal Manchester United in questi ultimi dieci giorni di mercato. Ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e i Red Devils hanno un’opzione a favore di prolungamento di un altro anno. Un’opzione che probabilmente verrà attivata sedovesse restare, per evitare di perderlo a parametro zero. Illo segue da giorni, sa bene che deve sborsare una cifra importante e al momento non c’è alcun accordo con il Manchester United. Tuttavia, il giocatore ha già detto sì: vuole giocare per. E questo è un aspetto da non sottovalutare, perchéha già rifiutato due offerte.