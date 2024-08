My Spy | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024) My Spy: trama, cast e streaming delsu Italia 1 My Spy è ilin onda questa sera, 20 agosto 2024, su Italia 1 in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un action movie del 2020 diretto da Peter Segal, con protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman. Una bambina di nove anni, Sophie, scopre che JJ, un agente della CIA sta spiando la sua famiglia. In cambio del suo silenzio la ragazzina gli chiede di insegnarle come diventare una spia. Vediamo la trama completa e il cast. Trama Ilè la storia di un agente della CIA di nome JJ (Dave Bautista), noto per il suo carattere burbero e spietato. Dopo aver fallito in una delicata operazione, la spia viene declassata e gli vengono affidati incarichi più semplici. La nuova missione, che gli viene affidata, è quella di sorvegliare in segreto la famiglia di Sophie (Chloe Coleman), una bambina di circa 9 anni molto sveglia.