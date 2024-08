Masters 1000 Cincinnati Sinner | Bel regalo di compleanno vado a New York rilassato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Non può che essere positivo il bilancio deldiper Jannik, che nonostante alcune difficoltà è riuscito a conquistare il titolo: “E’ stato un torneo difficile: ci sono tanti grandi match nel corso della settimana e sono molto felice di questo. Vediamo cosa succede a New, proverò a essere nella miglior forma” ha dichiarato in conferenza stampa. “Ho saltato le Olimpiadi perché sono stato male e poi ho una avuto settimana difficile a Montreal. Ma sono arrivato qui il più fiducioso possibile, pensando partita dopo partita e vedendo come il mio corpo reagisse – ha proseguito – Sono molto contento della finale, è stata dura ma credo che rimanere calmo sia stata la chiave: in semifinale ho avuto una partita lunga e non sapevo bene cosa aspettarmi ma il corpo ha reagito bene.