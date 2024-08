L’offerta di Dazn disponibile su Amazon Prime Video | calcio basket e pallavolo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) La partita dello streaming sportivo si fa sempre più interessante. Dopo Germania, Spagna e Giappone,approda anche in Italia all’interno dell’ecosistema. Un’operazione che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di italiani consumano sport, portando tutto ile molto altro sotto l’ombrello di. Una mossa strategica per ampliaresportiva L’accordo traè molto più di una semplice collaborazione: è un passo deciso verso la concentrazione dei diritti sportivi su piattaforme globali, con la possibilità di ampliare il bacino di utenti e di fidelizzare un pubblico già abituato ai servizi. In Italia, questo accordo assume una rilevanza particolare con l’inizio della nuova stagione di Serie A.