Lazio | seduta pomeridiana a Formello Fares al Panserraikos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. I biancocelesti, sotto lo sguardo attento di mister Marco Baroni, hanno svolto aper unadi allenamento. Unico assente Mario Gila, ancora alle prese con la lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà lontano dal terreno di gioco almeno fino alla sosta. Nel frattempo sul mercato il club ha comunicato la cessione a titolo temporaneo sino al 30/06/2025 del calciatore Mohamedalla società greca FC1946. In entrata, invece, si lavora per Folorunsho, ma la richiesta del Napoli è alta. I biancocelesti, dal canto loro, non hanno fretta e attendono uno sconto, visto che il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte.alSportFace.