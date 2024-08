KRAFTON collabora con Xsolla per migliorare l’esperienza a Gamescom 2024 a sostegno di Dark and Darker Mobile

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 20 agosto 2024)no per offrire un’esperienza di gioco indimenticabile con dimostrazioni dal vivo, eventi mediatici e opportunità di partnership strategica COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–, azienda globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare la suazione conInc. per supportareander(DNDM) a. Questa partnership sottolinea l’impegno dia fornire soluzioni innovative e a offrire un accesso che permetta agli sviluppatori e agli editori di giochi per cellulari di attirare l’interesse un pubblico globale. “Insiamo sempre alla ricerca di opportunità perre con leader del settore comeper offrire nuove entusiasmanti esperienze ai giocatori e alla comunità globale”, ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di