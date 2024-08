Il Torino al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 - Stesso modulo, ma filosofie di gioco completamente opposte. Ilriparte dal 3-5-2, ma a guidare i granata non c'è più Ivan Juric bensì Paolo Vanoli. Il tecnico varesino classe 1972 reduce da una prima parte di carriera da collaboratore con le giovanili italiane e successivamente di Conte, è reduce da due anni alla guida del Venezia, culminati con la promozione in A lo scorso anno. Dunque, come tante altre squadre di Serie A, anche per ilsi tratterà di un anno zero, anche se con tantissimi interpreti che sono rimasti invariati dalla passata stagione: un gruppo che già si conosce, ma che dovrà lavorare tanto per fare proprie le idee di un allenatore di stampo "contiano", che concetti di gioco opposti rispetto a Juric.