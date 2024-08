Il match di venerdì sera Col Bari un’altra partita a scacchi Nei galletti delusi si rivede Lasagna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Senza voler esagerare (siamo appena agli inizi) Modena esi giocano già una bella fetta di riscatto. È la verità, entrambe sono rimaste deluse dal primo risultato ottenuto in stagione. Addirittura, in Puglia, la situazione si trascina da un anno e l’ambiente non è ancora guarito dai disastri dei mesi passati. Bisoli ritroverà il prezioso Santoro a centrocampo, di rientro dalla squalifica. E, probabilmente potrà contare per la prima volta su Pedro Mendes, ormai in gruppo in maniera definitiva dopo aver concluso la preparazione individuale post infortunio al retto femorale dello scorso marzo. Dall’altra parte, ildi Moreno Longo (tecnico che avrebbe potuto sedere sulla panchina gialloblù, dopo l’esonero di Bianco in aprile) si lecca le ferite ma ritrova Sibilli (uscito per infortunio con la Juve Stabia) e Bellomo (squalificato alla prima).