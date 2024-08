Il governo deve trovare almeno 167 miliardi per prorogare sgravi e aiuti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo Ferragosto, si apre come sempre una delle partite più complesse che ilsarà chiamato ad affrontare già dalle prossime due settimane: la legge di bilancio per il 2025. Palazzo Chigi starebbe lavorando a una manovra da 22-23di euro: con 13già definiti, si cercano altre risorse. Perché, tracontributivi, taglio delle tasse e, ci sono 16,7di euro da. Tra circa un mese, poi, entro il 20 settembre, le nuove regole del patto di stabilità introdotte da Bruxelles obbligano l’esecutivo a indicare alla Commissione europea il piano pluriennale di spesa con cui chiarirà come vorranno assorbire la correzione dei conti pubblici e soprattutto quante saranno le risorse da mettere sul piatto per finanziare la prossima legge di bilancio.