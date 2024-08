Cuore ecco i comandamenti post infarto per non rischiare ancora

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Stile di vita sano, cure adeguate, controlli. Sono le tre direttrici per proteggere ildopo un, “per non”, spiega all’Adnkronos Salute Fabrizio Ammirati, direttore dell’Unità operativa complessa dell’ospedale Grassi di Ostia (Roma), dove è stata messa a punto una carta “dei ‘. Sono suggerimenti che possono fare davvero la differenza. Per questo amo chiamarli”, aggiunge il cardiologo. “In ospedale – racconta – ci siamo resi conto che i pazienti che avevano avuto unnella gran parte dei casi non facevano quello che avrebbero dovuto per evitare una recidiva: ricordavano solo in parte i consigli.