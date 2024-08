CdS – Calciomercato tutte le trattative e gli affari del 19 agosto Rivivi la diretta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-19 11:30:26 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temaproveniente dal Corriere dello Sport: Rush finale di. Mentre sta per andare in archivio la prima giornata di Serie A, i club vanno a caccia di rinforzi sfruttando anche le indicazioni emerse dalle prime gare ufficiali. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall’Italia e dall’estero:tutti glidel 19 agiosti su Il Corriere dello Sport – Stadio. 21:30 Joao Pedro torna in Italia? In questi giorni è tornato di moda il nome di Joao Pedro per alcune società italiane, ma dalla Turchia trapela che non si hanno da oltre 48 ore notizie sul giocatore. Lo stesso club lo starebbe cercando senza riuscire a contattarlo.