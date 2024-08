Casazza 37enne ucciso fuori da un bar | arrestato il secondo uomo Movente ancora incerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Bergamo), 20 agosto - Salgono a due le persone arrestate per l'omicidio di Mykola Ivasiuk, ucraino di 37 anni morto dopo una violenta lite la scorsa notteda un bar di: si tratta di due italiani, il primo coinvolto nella rissa e ilaccusato di favoreggiamento, per aver aiutato a scappare unmarocchino, pure coinvolto nella rissa e tuttora ricercato.I carabinieri di Clusone stanno cercando di capire le cause del violento litigio, avvenuto all'esterno del Rosy bar, lungo la strada statale che attraversa il paese della valle Cavallina. Mykola Ivasiuk ci abitava da una decina d'anni, così come sua madre e suo fratello. A Leopoli aveva lasciato la moglie, dalla quale era separato, e una figlia di 16 anni. Negli anni aveva svolto diversi lavori, tra cui badante e operaio, oltre a un impiego in un’azienda del settore ortofrutticolo.