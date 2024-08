Bret Hart | Per quello che mi ha fatto in passato Vince McMahon può marcire all’inferno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) Tutti sanno cosa accadde quando il Montreal Screwjob ebbe luogo alle Survivor Series 1997. In seguito a quell’episodio scioccante, nello spogliatoio si verificò una resa dei conti tra, con quest’ultimo che stesecon un solo pugno. Intervenendo all’Attitude Era Podcast, The Excellence of Execution ha iniziato spiegando perché il Montreal Screwjob non doveva accadere e perché i commenti fatti negli anni successivi da star rispettate come The Undertaker non hanno molto peso per lui. Le sue parole “Ho molto rispetto perche ho. Se foste nei miei panni, dopo tuttoche avevo realizzato per loro, mi comprendereste. Sento sempre ca**ate, come quelle dell’Undertaker: “Dovevano fare ciò che era necessario. Non c’era altra scelta”. Str***ate!. Avevo ancora sei settimane di contratto.