' Avetrana - Qui non è Hollywood' quando arriva su Disney +

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra i casi di cronaca nera più tristemente noti c’è sicuramente la storia della morte di Sarah Scazzi, avvenuta il 26 agosto 2010. La vittima era una quindicenne di, in provincia di Taranto. Giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo per concorso in omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, furono Sabrina Misseri e Cosima Serrano, figlia e madre, nonché cugina e zia della ragazzina vittima. Michele Misseri, padre di Sabrina nonché marito di Cosima, venne condannato a 8 anni di reclusione con l’accusa di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Il caso ebbe un clamore mediatico elevatissimo e la notizia del ritrovamento del cadavere avvenne in diretta durante una puntata di “Chi l’ha visto?”, dove era ospite, in collegamento, la madre di Sarah, Concetta Serrano Spagnolo.