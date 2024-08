Avanti con il biodistretto Sarà utile allo sviluppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) MONTESPERTOLI "Si tratta di un iter da portareinsieme alla Regione, oltre che fra i cinque Comuni interessati e le imprese. Nelle prossime settimane ci incontreremo e decideremo il da farsi, per un progetto che senza dubbio andrebbe a favorire ulteriormente la produzione biologica". Parola del sindaco di Montespertoli nonché presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Mugnai, a proposito dello stato d’avanzamento della costituzione del “Distretto Biologico della Valdelsa“. Un distretto che il Comune di Montespertoli ha intenzione di comporre insieme a quelli di Montaione, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme, nell’ottica della creazione di una governance territoriale in cui cittadini, istituzioni, agricoltori e altri attori della filiera agricola stringono un patto per la gestione sostenibile del territorio, secondo i principi dell’agricoltura biologica.