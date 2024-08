Agresti | Palacios ritenuto già pronto dall’Inter Obiettivo chiaro in prospettiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Tomasè l’numero uno dell’Inter per rinforzare il suo reparto difensivo in questa sessione di calciomercato. Di lui ha parlato Stefano, delineando un suo possibile ruolo ai nerazzurri. IL PRESCELTO – Tomasrappresenta il braccetto sinistro su cui l’Inter ha deciso di investire per completare la sua difesa in vista della stagione da affrontare. Del tentativo dei nerazzurri di provare in questi giorni l’affondo decisivo per l’acquisto dell’argentino ha parlato il giornalista Stefano, che si è così espresso sul tema a Radio Sportiva: «Essere giocatori da Inter non è semplice. Evidentemente l’Inter ritiene chepossa essere un giocatore giàper essere inserito in organico e per crescere alle spalle di Bastoni. Potendo diventare un giocatore importante inper i nerazzurri».