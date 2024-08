Sommer | Ritorno a casa? All’Inter sto bene San Siro da pelle d’oca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)non ha dubbi sulla sua permanenza. Il portiere, dopo aver detto addio alla nazionale, si è espresso sul suo futuro. Le sue parole in conferenza stampa. MOTIVAZIONI – Yannha deciso di dire addio alla nazionale della Svizzera. In conferenza stampa, ne ha spiegato i motivi: «Non potevano più assicurarmi che avrei avuto il ruolo di numero 1, ma non è stato questo il motivo delle mie dimissioni. Il motivo era che potevo giocare per la Nazionale ancora per molto tempo. Ma ora vorrei avere un po’ più di tempo per altre cose: per la mia famiglia, ma anche per gli obiettivi che voglio ancora raggiungere con l’Inter. È stato un viaggio meraviglioso. Da un lato la famiglia era triste perché le bellissime trasferte della Nazionale erano finite. D’altra parte, ci sono stati molti back positivi. Non vedono l’ora di passare più tempo con me».