Semina il panico e aggredisce una paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Nuova aggressione in ospedale. Questa volta è accaduto al San Giuseppe didove un, arrivato ine poi ricoverato in psichiatria, hato ile aggredito una ragazza ricoverata nello stesso reparto prima che le guardie giurate e le forze dell’ordine riuscissero a riportare la situazione alla normalità. A raccontare l’episodio è David Nucci, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia: “Ancora una volta assistiamo a un caso di violenza all’interno di una struttura sanitaria. In questo caso ad andarci di mezzo non è stato, come spesso succede, un membro del personale sanitario ma unadello stesso ospedale. La situazione sta diventando invivibile. Quanto ancora dovremo attendere prima che si intensifichino i controlli e gli ospedali tornino a essere luoghi sicuri?”.