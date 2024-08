San Martino Siccomario cade dalla bici e batte la testa | grave ciclista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) San(Pavia) –incidente nella mattina di oggi, lunedì 19 agosto, a San, in provincia di Pavia. Tutto è successo poco dopo le 11 lungo la provinciale 596. Un 69enne, per cause ancora in corso di accertamento, è cadutondo violentemente la. Stando a una prima ricostruzione nello schianto non sarebbero coinvolti altri mezzi. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il 69enne è stato soccorso e portato al San Matteo di Pavia in codice rosso. Sul posto l’automedica, l’ambulanza e la polizia locale.