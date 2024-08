Rassegna T-Off Bando teatrale per 7 spettacoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nuovoper selezionare setteda inserire nellaTOff del teatro civico Roberto de Silva di Rho. Dopo il successo della prima edizione, la Fondazione Teatro civico Rho in collaborazione con il Comune ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per selezionare proposte artistiche e culturali, dalla musica alla danza, dal teatro alle performance dal vivo, per lache si svolgerà dal novembre 2024 al maggio 2025. Una vera e propria ‘vetrina metropolitana’ che consentirà a diverse realtà di portare sul palcoscenico del teatro civico le loro produzioni, unache si affiancherà alla stagioneincludendo la città. "La prima esperienza è andata molto bene – commenta l’assessora al teatro e alla cultura, Valentina Giro –. Le proposte erano valide e il pubblico non è mancato.