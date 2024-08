Pesante lutto per il calcio italiano | si spegne a 83 anni lo storico difensore

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel giorno in cui ricorre il primoversario della scomparsa del leggendarioFrancesco Scorsa, il mondo delPiceno si trova a dover affrontare un altro doloroso addio. È venuto a mancare a 83Abramo Pagani,capitano bianconero eindimenticato. La triste notizia ha scosso profondamente la comunità sportiva, che ricorda con affetto e stima un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel. Abramo Pagani, nato a Torino nel 1941, ha segnato la storia calcistica con la sua straordinaria carriera. La sua carriera non è stata solo caratterizzata da successi sportivi, ma anche da un attaccamento speciale al territorio e alle persone che lo hanno sostenuto lungo il suo cammino. A Ascoli, in particolare, Pagani è ricordato non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il suo ruolo di leader dentro e fuori dal campo.