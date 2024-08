Parma vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe le squadre sono alla ricerca della loro prima vittoria stagionale dopo il mezzo passo falso al debutto.vssi giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci dal pareggio casalingo contro la Fiorentina coronato da un’ottima prestazione. La squadra di Pecchia, dopo aver sbloccato il risultato nei primi venti minuti, ha dominato la gara per larghi tratti venendo raggiunti ad un quarto d’ora dal termine su un calcio piazzato. Una beffa per come si erano messe le cose, ma che comunque fa ben sperare in vista dei rossoneri. Il Diavolo si aspettava un bel altro debutto, e invece è riuscito ad evitare la sconfitta nei minuti di recupero.