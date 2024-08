Paola Barale | Ho perdonato Raz Degan dopo il tradimento ma ho scoperto che ci era ricascato Mike Bongiorno mi ha dato dell’irriconoscente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)senza filtri: la showgirl di Fossano si è raccontata a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere Della Sera, rivelando nuovi dettagli sulla longeva relazione con Razed i rapporti cone Maurizio Costanzo. La 57enne ha ripercorso la sua carriera trentennale a partire dai primi passi nel mondo dello spettacolo, quando si faceva notare per la somiglianza con Madonna ed iniziano ad arrivare i primi guadagni: “Per un’apparizione mi davano un milione e avere denaro mi piaceva. Non ho mai ambito alla ricchezza, ma alla sicurezza economica sì” Successivamente arriva la tv ed il debutto a La Ruota Della Fortuna al fianco di, al qualesette anni comunicava la decisione di abbandonare il programma per intraprendere nuove esperienze professionali: “Avevamo un rapporto formale, come frare di lavoro e dipendente.