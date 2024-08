Non ho bisogno della mia compagna la amo mi piace stare con lei L’amore non è dipendenza e vale per tutto anche lo sport | Alice Bellandi dopo l’oro alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È forte, dannatamente forte. E lo è stata ancora di più in quel primo agosto quando, sul tatami del Grand Palais Éphémère, ha vinto la medaglia d’oro2024. Ora, che la sbornia di quel successo potrebbe essere passata, la judoka azzurraè tornata a parlare di quei bellissimi ricordi, che hanno emozionato in primis lei (e tutti noi abbiamo visto le sue lacrime durante la cerimonia di premiazione) e l’Italia intera. La 25enne si è confrontata con l’impatto mediatico enorme che la vittoria ha avuto in un’intervista a Vanity Fair. Sopratconsiderando come ogni suo gesto, dalla corsa verso lalacrime sul podio, fosse passato al setaccio da chiunque. “Le mie? Non semplici, c’erano grandi aspettative. Ho fatto un grande percorso per vivere questa gara per me stessa, come se ci fossi solo io. Questa è la cosa che mi ha salvata.