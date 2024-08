Napoli De Laurentiis scatenato | 43 milioni per placare l’ira di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Debacle azzurra a Verona, il tecnico chiede scusa. ADL pronto a investire 43. Le ultime notizie sul calciomercato del. NOTIZIE CALCIO– Ilesce con le ossa rotte dalla trasferta di Verona, incassando una pesante sconfitta per 3-0. Antonio, visibilmente deluso, ha parlato ai microfoni di SKY Sport e DAZN dopo la partita. “Per il Verona deve essere una notte di festa, per noi invece c’è l’umiltà di chiedere scusa al popolo napoletano”, ha dichiarato. “È stato un secondo tempo difficilmente commentabile. Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve e questa è la cosa più preoccupante in assoluto. Io sono l’allenatore e devo prendermi la responsabilità, quindi chiedo umilmente scusa perché il responsabile sono io”. Intanto, il presidente Aurelio Desembra pronto a correre ai ripari sul mercato.