Meloni shock | Mosse squallide contro Arianna Vogliono farci cadere

(Di lunedì 19 agosto 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaha reagito con forza alle ipotesi avanzate da Alessandro Sallusti su una possibile campagna mediatica volta a coinvolgere la magistratura in un’indagine su sua sorella. Da Ceglie Messapica, la premier ha dichiarato: “Se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango e alla costruzione a tavolino di teoremi per sperare in qualche inchiesta fantasiosale persone a me più vicine, a partire da mia sorella, sarebbe gravissimo”.ha sottolineato di considerare “molto verosimile” quanto scritto dal direttore de il Giornale. Secondo la premier, ci sarebbe un “sistema di potere” che utilizza ogni metodo possibile per sconfiggere un avversario politico vincente nelle urne, evocando paralleli con le vicende che hanno colpito in passato Silvio Berlusconi.