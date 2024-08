Maria De Filippi Dove Vive | Ecco La Dimora Di Lusso!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 19 agosto 2024)desi rifugia quando non lavora?tutto quello che non sapete sulla sua casa diDe: Una Vita tra Successi Televisivi e una Casa da Sogno ai ParioliDeè una delle conduttrici più amate e rispettate del panorama televisivo italiano. Volto noto di Mediaset, ha condotto programmi iconici e longevi come “Amici”, “Uomini e Donne” e “C’è posta per te”. La sua carriera brillante ha suscitato la curiosità di molti, che si chiedonoabiti questa celebre conduttrice e produttrice. La risposta è il prestigioso quartiere Parioli di Roma. La Residenza diDea Roma Il quartiere Parioli, noto per la sua esclusività e tranquillità, è stato scelto daDecome luogo di residenza.